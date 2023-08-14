Еще одно ДТП с участием мототехники произошло вчера в Кольчугинском районе. Девочка-пешеход, на которую совершил наезд несовершеннолетний водитель питбайка, госпитализирована.

Статистка: за три недели проводимых в регионе специальных рейдовых мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием водителей мототранспорта, госавтоинспекторы выявили и задокументировали более 1 300 административных нарушений, допущенных водителями мототехники. Более 200 транспортных средств изъяты и помещены на штрафстоянки.Так, в Киржачском районе в ходе рейда 7 августа полицейские проверили 18 единиц мототехники и задокументировали 12 административных правонарушений: управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, езда без мотошлема, без страхового полиса, также одно из транспортных средств не было зарегистрировано в установленном порядке.Госавтоинспекторы вновь напоминают, что водители мототранспорта - это наиболее уязвимая категория участников дорожного движения. При этом водители мототехники нередко игнорируют соблюдение установленных правил передвижения, ношения специальной экипировки, а зачастую не имеют водительского удостоверения.Садятся за руль мотоциклов, мопедов и питбайков даже дети. Допускают это и родители, которые сами покупают своему ребенку такой «подарок». Однако стоит помнить, что мототранспорт – не игрушка.Кроме того, в отношении родителей, допустивших передачу управления транспортом своим детям, не имеющим права на управление, сотрудники полиции вправе составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ.Еще одно ДТП с участием водителя мотоцикла произошло вечером 8 августа. На автодороге «Сукманиха - Завалино - Ваулово» в Кольчугинском районе 14-летний водитель мотоцикла «Кайо», двигаясь в темное время суток без включенного света фар, совершил наезд на 13-летнюю девочку-пешехода. Пешеход госпитализирована.В отношении одного из родителей 14-летнего подростка сотрудниками полиции составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Мотоцикл изъят.Сотрудники региональной Госавтоинспекции предупреждают!Управление мопедом или скутером разрешено с 16-ти лет, и для управления этими видами транспорта в настоящее время требуется получить водительское удостоверение категории «М».К управлению мотоциклом с объемом двигателя до 125 см3 допускаются лица, достигшие 16 лет и имеющие права категории «А1».Получить же водительское удостоверение категории «А» – на «полновесный» мотоцикл – возможно только по достижении 18 лет.Полицейские призывают взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль, исключить возможность их доступа к ключам от транспортных средств, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.