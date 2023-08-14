Надзорное ведомство региона предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники звонят по телефону, представляются сотрудниками или руководством управления

Надзорное ведомство региона предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники звонят по телефону, представляются сотрудниками или руководством управления Роспотребнадзора и просят у организаций, ИП и бизнес сообществ перевести деньги на нужды СВО. На слово не верят, а просят предоставить чек о переводе. Роспотребнадзор области просит не поддаваться на уловки мошенников и сообщать обо всех подобных звонках