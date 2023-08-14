Виртуальная частная сеть организована оператором на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», расположенного во Владимире.

Виртуальная частная сеть организована оператором на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», расположенного во Владимире.В информационно-вычислительном центре Россельхознадзора, который находится в ФГБУ «ВНИИЗЖ» города Владимир, организован сбор и обработка данных о производстве и движении всех партий товаров животного происхождения в России. Для этого используется Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС») и основной ее компонент Меркурий, который контролирует все этапы оборота товаров: от поля до стола. Основная цель системы обеспечение качества и безопасности продукции.Современные решения способствуют эффективному контролю качества и безопасности продукции на всех этапах. Это гарантирует покупателям, что молоко перед продажей не будет разбавлено, а мясо соответствует всем ветеринарно-санитарным требованиям. В случае нештатной ситуации и заболевании животных можно оперативно выявить его очаг и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. В целом цифровые технологии помогают эффективно развивать сельское хозяйство и удовлетворять потребности покупателей в качественной продукции.В компоненте Меркурий, работающем в России в обязательном режиме с 2018 года, зарегистрированы более 1,5 млн хозяйствующих субъектов, ежемесячно они оформляют более 350 млн. электронных документов.Для повышения надежности передачи таких больших объемов данных МегаФон предоставил дополнительные цифровые каналы связи по технологии L3 VPN для бесперебойного подключения к сервисам ФГИС «ВетИС» любых участников оборота продукции животного происхождения. Специальные коммутаторы выполняют маршрутизацию пакетов данных без использования дополнительных переходов, что гарантирует максимальную производительность. Кроме того, подобная технология минимизирует риски, связанные с возможными DDoS-атаками и другими нарушениями работы каналов связи.«Наша система в тестовом режиме работала несколько месяцев и доказала свою эффективность, предоставляя возможность хранения и передачи 200 Тб информации. Сейчас она запущена в коммерческую эксплуатацию. Для нас это очень важный проект, который помогает аграриям всей страны повысить надежность подключения к сервисам ФГИС "ВетИС”, а надзорному органу создать условия для полного контроля животноводческой продукции от поля до прилавка, что в конечном итоге улучшает ее качество и обеспечивает безопасность», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Реклама.