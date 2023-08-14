Мэрия города Владимира просит жителей поделиться мнением о новом символе города Старый-новый...

Мэрия города Владимира просит жителей поделиться мнением о новом символе городаСтарый-новый символ Владимира. Новый бренд областного центра представили на суд общественности. С подробностями Вера Куликова.Владислав Попов, заместитель главы г. Владимира:- Мы взяли этот образ с Дмитриевского собора. Немножко обыграли, с точки зрения доброжелательности и за основу взяли образ улыбающегося льва!Заместитель главы Владимира Владислав Попов знакомит общественников с итогом полугодовой работы команды разработчиков. В нее вошли специалисты управлений культуры и туризма, экономики, инвестиций, развития предпринимательства и и управления наружной рекламы и информации. Именно они предложили льва в качестве символ города Владимира.Владислав Попов, заместитель главы г. Владимира:- Региону, любому городу необходимо айдентика, уникальность. Эта уникальность должна быть заложена в символах. Мы просто взяли то, что уже было сделано до нас. Мы просто апгрейдировали и дали свою интерпретацию. Плюс, мы в этой символике, как вы видели, заложили еще элементы того, что у нас есть.Чтобы к нам приезжало больше гостей, даже название города по новому интерпретировали. "Влад и мир". Город живущий в ладу и мире. Надпись сделана старорусской вязью. Это отсылка ко многовековой истории города.Максим Фабриков, член общественной палаты г. Владимира, проректор ВлГУ:- Это такой бренд, который будет близок и жителям. Нашему подрастающему поколению. Безусловно необходимо использовать эту символику и в образовательных учреждениях. Чувствуется люди поработали, поработали основательно, и чем мы быстрее запустим этот бренд в работу непосредственно будет лучше. А в 2024 году, я думаю мы увидим позитивные отклики уже, когда будет 1000-летие Суздаля, большое количество туристов посетит город Владимир и мы получим ту самую обратную связь, насколько этот бренд хорош или что-то надо доработать.По словам участников обсуждения: архитекторов, художников, дизайнеров, журналистов этот бренд будет интересен не только туристам, но и станет близок жителям города, подрастающему поколению.Татьяна Тарасова, руководитель Центра компетенций г. Владимира:- Была представлена очень интересная история брендирования нашего города. Это огромный шаг для нас для всех, как для жителей города, так и региона в целом и туристической инфраструктуры.Общественники высказали свои замечания. Команда разработчиков готова доработать бренд. Кстати, в администрации города ждут и мнения горожан. Присылать свои предложения можно на почту brand@vladimir-city до 18 августа.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".