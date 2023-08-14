На II Играх стран СНГ юная спортсменка из Владимира Анастасия Малова заняла первое место в соревнованиях по боксу.

На II Играх стран СНГ юная спортсменка из Владимира Анастасия Малова заняла первое место в соревнованиях по боксу. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства физической культуры и спорта.Итоговые бои проходили в минувшие выходные в Орше Беларуси. Воспитаннице Владимирской спортивной школы по боксу Анастасии Маловой удалось победить своих соперниц. Борьба была тяжёлой, но наша землячка оказалась сильнее конкуренток и принесла золото в копилку страны.Соотечественники поздравляют талантливую девушку и её тренера Сергея Зубрицкого с высоким достижением и желают новых побед.