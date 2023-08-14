Злоумышленники используют новую схему мошенничества, чтобы обманывать доверчивых россиян. Они звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки. Мошенники ..

Злоумышленники используют новую схему мошенничества, чтобы обманывать доверчивых россиян. Они звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки.Мошенники утверждают, что необходимо обновить действующую социальную карту и просят клиента указать свой мобильный номер для получения смс-кода о готовности карты. На деле же злоумышленники используют эти данные для получения доступа к онлайн-банку и осуществления вывода средств. Потерпевшими в результате таких звонков становятся клиенты старшего поколения, передает .