37-летняя Ольга Бузова мечтает о семье и ребенке, но с ухажерами ей совсем не везет. Что же делать? Совет дала женский бизнес-коуч, предприниматель и инвестор Наталья Плотникова в беседе Дни.ру.

37-летняя Ольга Бузова мечтает о семье и ребенке, но с ухажерами ей совсем не везет. Что же делать? Совет дала женский бизнес-коуч, предприниматель и инвестор Наталья Плотникова в беседе "Дни.ру".Я всегда говорю, что женщина должна быть самодостаточной и финансово независимой. Кроме этого, ей важно стать эмоционально здоровой и по-настоящему ценной. Прежде всего, для себя самой.В мире шоу-бизнеса порой приходится непросто. Ольга Бузова пережила несколько неудачных отношений, яркие стремительные романы, любовь, которая закончилась угасающими чувствами, болью и разочарованиями.Популярность имеет обратную сторону медали. Это привлечение разного уровня людей, которые восхищаются тобой, хотя воспринимают скорее как звезду, а не как личность.Ольга Бузова очень умна и красива, популярна и богата. Кажется, что все в шоколаде, но при таком образе жизни важно:1) Осознавать свою ценность.2) Не отдавать сразу мужчине все на блюдечке — все свои сильные стороны, все свое самое классное. А дать себе время присмотреться, как партнер будет проявляться.3) Научиться управлять эмоциями и конфликтами. Это умение строить здоровый диалог с мужчинами, умение слушать и слышать партнера.На самом деле, у нас формируется в детстве определенный тип привязанности. Как правило, мы притягиваем похожих на себя людей — мужчин и подруг.Когда, как Ольга Бузова, понимаешь, что у тебя все идет по кругу, что-то не получается, нужно задать себе вопрос: "А какой мне нужно стать, чтобы привлечь иного мужчину в мою жизнь?".Это все про эмоциональный интеллект, эмоциональную зрелость. Каждой женщине нужно развивать ее в себе, чтобы суметь построить классные здоровые отношения.