Подведены итоги за семь месяцев 2023 года.

За январь-июль 2023 года на железной дороге на 44% снизилось число травмированных. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Так, погибли 35 человек, еще 19 получили травмы. В основном ЧП происходят при хождении по путям и нахождении на пешеходном настиле перед движущимся поездом, также бывают случаи травмирования электротоком.Железнодорожники призывают пассажиров не использовать мобильные телефоны и гаджеты при посадке и высадке из вагонов, а также во время нахождения на платформах, а также быть осторожными при переходе путей.