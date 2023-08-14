Житель Собинского района Евгений Поляков погиб в зоне СВО.

Житель Собинского района Евгений Поляков погиб в зоне СВО. Об этом проинформировала официальная группа МБОУ «Бабаевская ООШ» в социальной сети ВК.Герой родился в Казахстане в 1991 году. Срочную службу проходил в ВДВ.Евгения Полякова мобилизовали 27 сентября 2022 года и зачислили в 810-ю бригаду морской пехоты. Военнослужащий погиб 27 июля, когда вёз бойцов на передовые позиции. Транспорт, которым управлял Евгений, подорвался на мине.«У Евгения остались жена и двое детей. Он очень любил свою семью, своих родителей и свою Родину. Он был настоящим патриотом Отечества», - говорится в сообщении.