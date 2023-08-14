Народные приметы на 15 августа. Почему плетение Степанова венка было главной традицией этого...

Народные приметы на 15 августа. Почему плетение Степанова венка было главной традицией этого дня15 августа 2023 года проходит церковный день памяти блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, а в народе праздник прозвали Степан Сеновал.Праздник назвали Степаном Сеновалом по той причине, что Православная церковь отмечает Перенесение мощей Стефана Первомученика из Иерусалима в Константинополь.Имя первомученика Стефана в народном календаре было изменено на более привычное — Степан. К нему также присоединилось название Сеновал, так как в это время заканчивался сенокос, проходила активная заготовка сена.Что можно делать 15 августа?Традиционным было заплетание Степанова венка. Выходили в поля и луга, из определённых цветов и трав (из 12 видов растений, среди которых могла быть мята, полынь, ромашка, клевер и др.), которые считались целебными, плели венок. Данный венок вешали в доме, в Красном углу. Когда кто-то в доме заболевал, от этого венка отрывали травки и заваривали их. Считалось, что травы в этом венке обладают особенными силами, которые сохраняются в нём до Илларионова дня (10 апреля).Сон в ночь на 15 августа может быть важным, но запоминается редко. Если вы запомнили сновидение, то считайте, что это настоящая удача.Что нельзя делать 15 августа?Нельзя отправляться на охоту, расставлять ловушки и капканы на диких животных.Нельзя обижать животных, домашних питомцев и скотину. Не следует кричать на них, ругать, забывать покормить.Нельзя устраивать веселья, шумные застолья, а также злиться, ссориться, употреблять бранные слова, обижать кого-то, мстить, вредить.Народные приметы на 15 августа 2023 годаКакая сегодня погода — таким и сентябрь окажется.Кошка скребёт стену — к ненастью.В жару овцы стоят головами вместе — перед грозой.Скотина днём спит — к дождю.Лошадь головой трясёт, закидывает голову — к дождливой погоде.Скворцы пасутся в траве стаей — будет ясно.Дождь — к хорошему урожаю картофеля.Дождь — до конца года лесных пожаров не будет.Утром сухая погода — следующие шесть недель простоят засушливые.Фото pxfuel.com