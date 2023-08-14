По мнению инициаторов, это будет способствовать сохранению исторической памяти об одной из самых популярных фигур российской истории. Александр Невский был великим князем Владимирским, с

По мнению инициаторов, это будет способствовать сохранению исторической памяти об одной из самых популярных фигур российской истории. Александр Невский был великим князем Владимирским, с 1252 года. После смерти он был похоронен в Рождественском монастыре города, пока в 1724 году мощи не перенесли в Санкт-Петербург. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: мэрия