В воскресенье, 13 августа, в Меленковском районе случился крупный пожар.

В воскресенье, 13 августа, в Меленковском районе случился крупный пожар. Об этом рассказали региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Вечером на улице Центральной деревни Софроново загорелись два жилых дома. Спасатели получили сообщение о происшествии в 19.20 и немедленно выехали на место.Площадь пожара составила 144 кв. м. С огнём боролись 15 человек и 6 единиц техники. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. В настоящий момент специалисты устанавливают точную причину возгорания.