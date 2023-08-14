В квартиру на улице Островитянова ворвались двое злоумышленников и стали избивать проживающих в жилом помещении женщин...

«Оперативники 9 отделения ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно ЦПЭ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по району Коньково г. Москвы задержали подозреваемых в совершении разбоя», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что в квартиру на улице Островитянова ворвались двое злоумышленников и стали избивать проживающих в жилом помещении женщин. Под угрозой насилия и физической расправы, используя предмет, конструктивно схожий с ножом, ими были открыто похищены три мобильных телефона, ювелирные изделия, денежные средства и банковские карты. Потерпевшим оказана первая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.Общий материальный ущерб составил более 158 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки полицейские установили и задержали подозреваемых на Профсоюзной и Бачуринской улицах. Ими оказались двое мужчин, возраст которых 29 и 28 лет. Три похищенных мобильных телефона изъяты сотрудниками полиции при задержании одного из подозреваемых, он попытался выкинуть их в траву. Ювелирными изделиями они распорядились по своему усмотрению.Следователем СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56