Получив «тревожные звонки», 83-летняя и 87-летняя местные жительницы отдали в руки злоумышленницы на двоих почти 300 000 рублей.

В июле за помощью в полицию города Гусь-Хрустальный обратились две местные жительницы 83-х и 87-ми лет. С разницей в три дня потерпевшие получили звонки на стационарный телефон якобы от сотрудников правоохранительных органов с тревожным сообщением о том, что их родственники стали виновниками смертельных ДТП. Следуя указаниям звонившего, который пообещал помочь «уйти от ответственности», пенсионерки собрали имеющиеся сбережения и передали их прибывшему курьеру. В общей сложности на двоих доверчивые бабушки отдали около 300 000 рублей.Однако впоследствии, связавшись с родственниками, женщины поняли, что их обманули. Оперативное обращение потерпевших в полицию позволило установить приметы и задержать злоумышленницу уже спустя несколько дней после совершения последнего преступления.Курьером оказалась 52-летняя жительница Судогодского района. Там она вскоре и была задержана оперативниками уголовного розыска МО МВД России «Гусь-Хрустальный». Фигурантка дала признательные показания.Задержанная пояснила, что откликнулась на размещенное в Интернете объявление о несложном и быстром заработке и, связавшись в переписке с анонимным куратором, дала согласие на «работу». Согласно полученным указаниям, подозреваемая прибывала на обозначенные адреса в Гусь-Хрустальном районе. После каждого визита участница мошеннической схемы перечисляла похищенную наличность на указанные ей счета, небольшой процент от суммы оставляя себе.В настоящее время следователем следственного отдела МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении гражданки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».У полицейских имеются основания полагать, что пособница телефонных мошенников может быть причастна к аналогичным преступлениям, совершенным в этот период в городе Владимире и на территории соседнего региона.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.