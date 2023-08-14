В мировом прокате гремят две премьеры: Барби и Оппенгеймер.

В мировом прокате гремят две премьеры: "Барби" и "Оппенгеймер".Судя по выручке, побеждает история про куклу в розовых одеждах. Но если вам ближе картина про физика, стоявшего у истоков создания ядерного оружия, "Дни.ру" подготовили подборку из пяти фильмов про ученых и научные открытия. Истории, рассказанные в этих картинах, не лишены художественного вымысла, но это отличный повод познакомиться с выдающимися людьми, изменившими мир.1. "Взлет"Биографический фильм о великом русском ученом Константине Циолковском, основоположнике советской космонавтики. В главной роли – поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко.2. "Игра в имитацию"В центре сюжета – английский математик и логик Алан Тьюринг в исполнении Бенедикта Камбербетча, который пытается взломать код немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны.3. "Выбор цели"Не "Оппенгеймером" единым, как говорится. В 1975 году в Советском Союзе вышел фильм с Сергеем Бондарчуком в роли Игоря Курчатова, в котором рассказано о создании атомной бомбы в Америке, Германии и СССР.4. "Опасный элемент"Пьер и Мария Кюри – любовники, первооткрыватели полония и радия, гении. История о том, как великие открытия могут привести к страшным последствиям.5. "Война токов"Еще один фильм с Бенедиктом Камбербетчем в нашей подборке. На этот раз актер исполнил роль изобретателя Томаса Эдисона. Картина рассказывает об отношениях между создателем лампы накаливания и изобретателем Николой Тесла.