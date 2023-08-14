Патриарший сад Владимира готовится к Слёту Юных учёных. Станция юннатов - участник конкурсного...

Патриарший сад Владимира готовится к "Слёту Юных учёных".Станция юннатов - участник конкурсного отбора на предоставление федерального гранта, сообщают в мэрии.Суть проекта - помочь детям в развитии интеллектуальных способностей, вовлечение в исследовательскую деятельность. Приоритетные направления: экология и охрана окружающей среды, биология, агроэкология, лесоводство и лесовосстановление. Участниками станут владимирские школьники 13-18 лет, а сам "Слёт Юных учёных" пройдёт с 23-го по 27-е октября.