Самую спортивную дату – День физкультурника владимирцы отметили в Центральном парке культуры и отдыха. Вместо привычных дорожек – разметка для эстафеты, а на сцене постоянный блеск

Самую спортивную дату – День физкультурника владимирцы отметили в Центральном парке культуры и отдыха. Вместо привычных дорожек – разметка для эстафеты, а на сцене постоянный блеск медалей. Обширное пространство парка превратилось в один большой спортивный комплекс. По официальным данным на этот год, 56% жителей области регулярно занимаются физкультурой, и большинство из них не могли пропустить