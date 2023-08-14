Подробности трагедии на водоеме в Судогодском районе прокомментировал Следственный комитет по...

Подробности трагедии на водоеме в Судогодском районе прокомментировал Следственный комитет по Владимирской областиВ начале выпуска - о трагедии на водоеме в Судогодском районе. Накануне на пруду в поселке Муромцево утонули мать и ребенок -женщина 1986 года рождения и ее шестилетний сын.Проверку по факту гибели людей проводит региональное управление Следкома. Пруд - так называемые "Галанинские ямы" - одно из популярных мест отдыха судогодцев. Площадь водоема около тысячи квадратных метров. Это бывший карьер. Дно илистое, глубина неравномерная. Есть дикий пляж, но официально купаться в "Галанинских ямах" запрещено.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются лица, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Предварительно установлено, что водоем был запрещен для купания, о чем на прилегающей к нему территории имеется соответствующий знак.Тело еще одного утонувшего в субботу извлекли из карьера в Ковровском районе. Мужчине было тридцать лет, перед купанием он употреблял спиртное, сообщает паблик "Заметки спасателя". Этот пляж также не является официальным.