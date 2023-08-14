Сотрудники полиции, входящие в состав комиссии, вместе с представителями других ведомств проверяют школы на предмет безопасности и антитеррористической защищенности.

Перед началом нового учебного года образовательные учреждения подвергаются комиссионным проверкам, в которых, в том числе, принимают участие сотрудники полиции.Накануне полицейские ОМВД России по Петушинскому району и их коллеги из ОМВД России по Кольчугинскому району провели мероприятия по обследованию учебных заведений на предмет безопасности и антитеррористической защищенности. В проверках также приняли участие члены Общественных советов при территориальных органах МВД России.При обследовании сотрудники полиции, в первую очередь, обращали внимание на целостность ограждений территорий учебных заведений и на наличие тревожных кнопок. Также проверили наличие и состояние школьных автобусов, сведения о водителях школьных транспортных средств, что бы те имели достаточную квалификацию и опыт перевозки детей.Не менее важными в ходе подготовки ко Дню знаний являются и вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Госавтоинспекторы проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи школ, таких как наличие дорожных разметок и соответствующих дорожных знаков.Так, инспектором ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району проведено контрольное мероприятие за текущим эксплуатационным состоянием всех пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений в городе Кольчугино. Необходимым требованиям соответствовали не все, в связи с чем, организациям, ответственным за данные участки дороги, было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и их устранении.Все выявленные в ходе таких проверок недостатки фиксируются, чтобы у ответственных лиц была возможность оперативно устранить их к 1 сентября.