Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали двоих подозреваемых в серии дистанционных мошенничеств со сдачей в аренду недвижимости...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали двоих подозреваемых в серии дистанционных мошенничеств со сдачей в аренду недвижимости.Предварительно установлено, что с декабря 2021 года по июль 2023 года злоумышленники, находясь в Калининградской области, размещали на одном из интернет-сервисов информацию о сдаче в аренду комнат и квартир в городе Москве. Далее предлагали обратившимся гражданам показать жилье, но только при условии обязательного бронирования и внесения предоплаты. Введенные в заблуждение потерпевшие соглашались на условия аферистов и переводили денежные средства в размере от 5 до 10 тысяч рублей на банковский счет одного из подозреваемых. После этого злоумышленники переставали отвечать на телефонные звонки. Обманутые граждане обратились в полицию.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Калининградской области. Ими оказались местные жители в возрасте 26 и 28 лет.В ходе обысков по адресам проживания задержанных были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки и банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В ходе следствия установлена причастность задержанных к 17 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.Следователем УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73