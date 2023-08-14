Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в даче взятки инспектору Госавтоинспекции...

«Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в даче взятки инспектору Госавтоинспекции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудниками экипажа ОБ ДПС Госавтоинспекции УВД по ЮАО на улице Подольских Курсантов был остановлен автомобиль марки «Хёндэ Солярис», за рулем которого находился 34-летний водитель.Находясь в служебном автомобиле, мужчина предложил сотрудникам полиции денежные средства за не привлечение его к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов».Гражданин был предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако не отказался от своих намерений и положил в карман передней пассажирской двери служебного автомобиля денежные средства в размере 5000 рублей, после чего был задержан.По данному факту дознанием ОМВД России по району Бирюлёво Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взяточничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.