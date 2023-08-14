За семь месяцев 2023 года за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, полицейские составили в отношении нарушителей более 4 000 протоколов.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, сотрудник органов внутренних дел составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не уплатившего административный штраф.За семь месяцев 2023 года полицейские Владимирской области в отношении неплательщиков составили более 4 000 протоколов (без учета ГИБДД) по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).Санкция ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. От уплаты ранее наложенного административного штрафа правонарушитель не освобождается.Важно знать!При отсутствии документа либо информации, свидетельствующих об уплате административного штрафа, по истечении срока, установленного для оплаты, постановление о наложении административного штрафа направляется в службу судебных приставов для организации принудительного исполнения.Судебный пристав-исполнитель вправе применить меры ограничительного и принудительного характера (временное ограничение на выезд из России, ограничение в праве пользования транспортом, арест на имущество и т.д.).