Появится ли в Муроме Храм и памятник Ивану III? Любопытная информация на днях была опубликована в...

Появится ли в Муроме Храм и памятник Ивану III?Любопытная информация на днях была опубликована в сообществе Вконтакте «Зов Народа».В группе разместили официальный ответ от Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, который касается воссоздания Храма и возведения памятника Ивану III.В документе отмечается, что Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме — не является объектом культурного наследия («включенным в реестр»), «а также выявленным», потому что, увы, полностью утрачен.Важно:Как мы понимаем, речь идёт о православном храме в городе Муроме, стоявший на вершине Воеводской горы над Окой. Был построен по указанию Царя Ивана Грозного в 1555—1557 годах. И в течение четырёх столетий был главным храмом города. Разрушен коммунистами в 1939 году.Фото: https://ru.wikipedia.orgЧто это значит? Исходя из положения статьи 47 ФЗ №73-ФЗ воссоздание утраченного объекта культурного наследия (его реставрация) происходит в исключительных случаях при особой его значимости.Но при этом, в официальном ответе сказано:«… учитывая содержащиеся в обращении, а также имеющиеся на иных информационных ресурсах в сети Интернет сведения об утраченном главном православном храме города Мурома, Инспекция полагает возможным его восстановление, а также установку около собора памятника Ивану III».Интересно, что участок, на котором возможно восстановление Храма, как раз входит в территорию «достопримечательного места регионального значения» - «Древнерусский город Муром».Ну, и, кроме того, отмечается, территория Окского парка находится в границах объекта археологического значения федерального наследия «Культурный слой города Муром».Что касается конкретики, то в официальном письме от Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, её всё же нет.С одной стороны публикуется информация, что «возможно его (Собора) восстановление», но при этом ни слова не звучит о том — что для этого будет сделано.В финале официального письма говорится буквально следующее: «На основании статьи 30 ФЗ №73-ФЗ документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта археологического исследования , являются объектами историко-культурной экспертизы».Авторы предложения о воссоздании храма, в свою очередь, радуются маленькой победе:- Понятно, что данным решением храм еще не ставится, но то, что Инспекция поддержала инициативу его восстановления и установку памятника Ивану III, это уже немаловажно. Осталось только дать решение сверху.Фото: АРХИВ ГТРК «Владимир» (https://vladtv.ru/society/146657/), а также из сообщества "Вконтакте": https://vk.com/wall-140038254_100123;фото ru.wikipedia.org/wiki/Собор_Рождества_Богородицы_(Муром)