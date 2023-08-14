Появится ли в Муроме Храм и памятник Ивану III?
Любопытная информация на днях была опубликована в...
Появится ли в Муроме Храм и памятник Ивану III?
Любопытная информация на днях была опубликована в сообществе Вконтакте «Зов Народа».
В группе разместили официальный ответ от Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, который касается воссоздания Храма и возведения памятника Ивану III.
В документе отмечается, что Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме — не является объектом культурного наследия («включенным в реестр»), «а также выявленным», потому что, увы, полностью утрачен.
Важно:
Как мы понимаем, речь идёт о православном храме в городе Муроме, стоявший на вершине Воеводской горы над Окой. Был построен по указанию Царя Ивана Грозного в 1555—1557 годах. И в течение четырёх столетий был главным храмом города. Разрушен коммунистами в 1939 году.
Фото: https://ru.wikipedia.org
Что это значит? Исходя из положения статьи 47 ФЗ №73-ФЗ воссоздание утраченного объекта культурного наследия (его реставрация) происходит в исключительных случаях при особой его значимости.
Но при этом, в официальном ответе сказано:
«… учитывая содержащиеся в обращении, а также имеющиеся на иных информационных ресурсах в сети Интернет сведения об утраченном главном православном храме города Мурома, Инспекция полагает возможным его восстановление, а также установку около собора памятника Ивану III».
Интересно, что участок, на котором возможно восстановление Храма, как раз входит в территорию «достопримечательного места регионального значения» - «Древнерусский город Муром».
Ну, и, кроме того, отмечается, территория Окского парка находится в границах объекта археологического значения федерального наследия «Культурный слой города Муром».
Что касается конкретики, то в официальном письме от Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, её всё же нет.
С одной стороны публикуется информация, что «возможно его (Собора) восстановление», но при этом ни слова не звучит о том — что для этого будет сделано.
В финале официального письма говорится буквально следующее: «На основании статьи 30 ФЗ №73-ФЗ документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта археологического исследования , являются объектами историко-культурной экспертизы».
Авторы предложения о воссоздании храма, в свою очередь, радуются маленькой победе:
- Понятно, что данным решением храм еще не ставится, но то, что Инспекция поддержала инициативу его восстановления и установку памятника Ивану III, это уже немаловажно. Осталось только дать решение сверху.
Фото: АРХИВ ГТРК «Владимир» (https://vladtv.ru/society/146657/), а также из сообщества "Вконтакте": https://vk.com/wall-140038254_100123;
фото ru.wikipedia.org/wiki/Собор_Рождества_Богородицы_(Муром)