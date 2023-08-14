Роспотребнадзор проведет проверки качества питания в школах Владимирской области Впереди-новый...

Роспотребнадзор проведет проверки качества питания в школах Владимирской областиВпереди-новый учебный год. И к новому "сезону" проверок качества школьного питания готов региональный Роспотребнадзор.В преддверии 1-ого сентября ведомство поделилось статистикой проверок по итогам прошлого учебного года. Горячее питание получают почти 80 процентов школьников, а вот в начальном звене - охват уже стопроцентный. Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели 380 выездных проверок по качеству школьного питания. Лишь в шести процентах случаях была зафиксирована заниженная калорийность блюд. Были претензии и по режиму работы пищеблоков. Большинство выявленных нарушений санитарного законодательства устранены.