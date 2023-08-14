Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что новый пик температуры ожидается в Москве в четверг, 17 августа, — воздух прогреется до +32 °С. По словам ..

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что новый пик температуры ожидается в Москве в четверг, 17 августа, — воздух прогреется до +32 °С.По словам собеседника агентства, в понедельник, 14 августа, в столице возможны скоротечные дожди.«К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты», — рассказал специалист.Ранее синоптик Анатолий Цыганков спрогнозировал очень сильные дожди в Хабаровском крае.