Синоптики обещают комфортную погоду жителям Владимирской области. Со вторника из-за антициклона...

Синоптики обещают комфортную погоду жителям Владимирской области.Со вторника из-за антициклона температура начнет постепенно повышаться.Завтра (15 августа) жителей Владимирской области ожидают комфортные летние значения, воздух прогреется до 25°C. Правда, солнце выглянет лишь к вечеру. Преимущественно будет облачно, без осадков.Давление — 752 мм.рт.ст. Ветер — северо-западный, до 4 метров в секунду. Влажность — 54%. Спокойной магнитное поле.Ночью (с 15-го на 16-е) температура опустится до +17°C. А утро 16-го августа встретит владимирцев солнышком и +20°C.Народный прогноз погоды на 15 августа:«Утром сухая погода — следующие шесть недель будут без дождей», «Паук плетёт небольшую паутину — к сильному ветру», «Какая сегодня погода — таким и сентябрь окажется».Фото: pxfuel.com