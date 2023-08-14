Синоптики обещают комфортную погоду жителям Владимирской области.
Со вторника из-за антициклона...
Синоптики обещают комфортную погоду жителям Владимирской области.
Со вторника из-за антициклона температура начнет постепенно повышаться.
Завтра (15 августа) жителей Владимирской области ожидают комфортные летние значения, воздух прогреется до 25°C. Правда, солнце выглянет лишь к вечеру. Преимущественно будет облачно, без осадков.
Давление — 752 мм.рт.ст. Ветер — северо-западный, до 4 метров в секунду. Влажность — 54%. Спокойной магнитное поле.
Ночью (с 15-го на 16-е) температура опустится до +17°C. А утро 16-го августа встретит владимирцев солнышком и +20°C.
Народный прогноз погоды на 15 августа:
«Утром сухая погода — следующие шесть недель будут без дождей», «Паук плетёт небольшую паутину — к сильному ветру», «Какая сегодня погода — таким и сентябрь окажется».
Фото: pxfuel.com