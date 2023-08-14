В поисках денег обвиняемый вскрыл сейф своего отца, а также похитил украшения у матери своей близкой приятельницы. Ущерб от действий злоумышленника превысил 400 000 рублей.

Следователи Отделения МВД России по Гороховецкому району завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего безработного местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении летом прошлого года имущественных преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».Установлено, что обвиняемый, задолжав знакомым, решил похитить деньги из сейфа, принадлежащего его отцу. Воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдает, молодой человек взял ключи, открыл сейф и похитил 237 000 рублей наличными.Спустя некоторое время, когда у фигуранта вновь возникли финансовые трудности, он решился на кражу ювелирных изделий у матери своей близкой подруги. Потерпевшая доверяла молодому человеку и давала ключи от своей квартиры. В один из дней, в отсутствие хозяев, злоумышленник похитил из квартиры золотые украшения на общую сумму 168 000 рублей.Похищенными денежными средствами он погасил свои долги, а золото сдал в ломбард, потратив вырученные деньги на свои нужды.Фигурант свою вину признал полностью и возместил в ходе следствия причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.