Смотрите Вести в 9 утра: глава города Владимира Дмитрий Наумов проверил готовность школ областной...
Смотрите "Вести" в 9 утра: глава города Владимира Дмитрий Наумов проверил готовность школ областной столицы
Финал реконструкции
- Коммуникации готовы, территория заасфальтирована.
Поворот не туда
- Целая поляна забытых игрушек. Кому предназначался груз, найденный в лесу под Муромом?
Горячая пора
- И обратный отсчет до дня знаний. Глава Владимира Дмитрий Наумов проверил готовность школ областной столицы.