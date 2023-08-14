Смотрите Вести в 9 утра: глава города Владимира Дмитрий Наумов проверил готовность школ областной...

Смотрите "Вести" в 9 утра: глава города Владимира Дмитрий Наумов проверил готовность школ областной столицыФинал реконструкции- Коммуникации готовы, территория заасфальтирована.Поворот не туда- Целая поляна забытых игрушек. Кому предназначался груз, найденный в лесу под Муромом?Горячая пора- И обратный отсчет до дня знаний. Глава Владимира Дмитрий Наумов проверил готовность школ областной столицы.