Очередные рейды пройдут в Камешковском и Юрьев-Польском районах.

В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП, пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сегодня, 13 августа, на территории Камешковского района, а также 19 августа на территории Юрьев-Польского района пройдут рейдовые мероприятия. Водителей будут проверять сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД, а также сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.Сделать быстро это можно с помощью системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112». Телефон дежурной части УГИБДД УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 54-16-65.