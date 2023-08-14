Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве посетили детский лагерь с профилактическим мероприятием.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве посетили детский лагерь с профилактическим мероприятием.Перед ребятами выступил с профилактической лекцией Оперуполномоченный 1 отделения отдела «Межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики» УНК ГУ МВД России по г. Москве младший лейтенант полиции Илья Устинов. Он подробно рассказал о деятельности управления, отдельное внимание уделил таким понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта» и «незаконная перевозка». Также пояснил о наступлении уголовной и административной ответственности.Затем ребятам был продемонстрирован ролик антинаркотического содержания, где наглядно показано на историях людей, к чему приводит выбор, сделанный в пользу наркотиков и их распространения: либо к годам в тюремном заключении, либо к вечной борьбе с зависимостью. Младший лейтенант полиции Илья Устинов проинформировал ребят о социальных и медицинских последствиях употребления наркотических средств, также о зафиксированных случаях смертей молодых людей от передозировки запрещенными средствами.В конце мероприятия дети задавали интересующие их вопросы, касающиеся разных направлений в этой сфере. Сотрудник полиции подробно ответил на все вопросы, а также пожелал ребятам не допускать таких ошибок и делать каждый день правильный выбор в пользу здоровой, счастливой жизни.