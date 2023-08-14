Специальный корреспондент ГТРК-Владимир Анастасия Сахарова стала победительницей всероссийского...

Специальный корреспондент "ГТРК-Владимир" Анастасия Сахарова стала победительницей всероссийского конкурса "Золотое кольцо России"В Ярославле подвели итоги шестого всероссийского конкурса телевизионных программ, видеофильмов и роликов "Золотое кольцо России". Среди победителей - и наша коллега, специальный корреспондент "ГТРК-Владимир" Анастасия Сахарова.Идея фестиваля принадлежит заместителю генерального директора ВГТРК Рифату Сабитову. В этом году участники со всей России прислали более 180 сюжетов и программ. В финал вышли 28 работ. Среди них - и репортаж про "Исчезающую усадьбу Жерехово" в Собинском районе. О прошлом и будущем имения, которое построили дворяне Всеволожские.