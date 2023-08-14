Преступления совершены в октябре 2002 года...

«Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в убийстве и разбойном нападении. Преступления совершены в октябре 2002 года. На Коровинском шоссе города Москвы двое мужчин остановили попутную машину и попросили водителя за вознаграждение отвезти их в автомастерскую на Дмитровском шоссе и обратно. На обратном пути один из пассажиров попросил хозяина автомобиля остановиться и ненадолго вышел из салона. Вернувшись, он подал условный сигнал своему приятелю, который находился на заднем сиденье. Тот накинул на шею водителя веревку и начал душить, а сообщник тем временем нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь. Мужчине удалось вырваться, однако нападавший догнал его и еще раз ударил ножом. После этого злоумышленники сели в машину и скрылись с места преступления. Несмотря на ранения, владелец автомобиля вернулся на дорогу, где его заметил проезжавший мимо водитель. Он вызвал полицию и скорую помощь, потерпевший был доставлен в больницу, однако от полученных телесных повреждений скончался. Один из злоумышленников задержан в 2003 году и уже отбыл наказание. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативникам удалось установить местонахождение сообщника. Его задержали в городе Мытищи Московской области», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ и частью 3 статьи 162 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.