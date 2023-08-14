Строителей Владимирской области поздравили с профессиональным праздником Тёплые пожелания в адрес...

Строителей Владимирской области поздравили с профессиональным праздникомТёплые пожелания в адрес наших земляков звучали в областной столице, и на Донбассе. Наш регион участвует в восстановлении новых российских территорий. Слово- Марии Платанюк.- Материалы откуда привозите, металл Липецк, окна из Мурома, сместь-из Пензы. Я смотрю, чтобы и по логистике было адекватно.В числе тех, кто строит будущее. Молодой строитель Илья Ершов- из Мурома. Губернатору Александру Авдееву и главе администрации Докучаевска Александру Качанову Илья показывает объем работ. Его организация заканчивает восстановление сразу нескольких объектов в Докучаевске. Дом, пострадавший от снаряда, МФЦ, школу. Ершов- один из немногих, кто не побоялся работать там, где другие подрядчики отказывались из-за прилётов. Фасад докучаевской школы № 4 украсил герб Владимирской области -знак благодарности нашим строителям.- Все поддержали эту инициативу, наши поставщики откликнулись. Естественно, по времени это было затратно.Вклад региона в восстановлении подшефного Докучаевска огромен, подчёркивает глава администрации подшефного города Александр Качанов.Александр Качанов, глава администрации г. Докучаевска:- Колоссальный вклад. Если бы не Владимирская область, то многие вопросы, которые годами не решались, не было финансирования и финансов, при Украине они не решались. Сейчас эти вопросы закрываются.Всех, кто сегодня помогает в возрождении новых российских регионов, чествовали в Мариуполе. Среди тех, кто получил награду от главы ДНР Дениса Пушилина- и муромлянин Илья Ершов.А это уже торжественная церемония во Владимире. В здании областной филармонии поздравляют тех, кто закладывает фундамент развития региона. На строительной карте России область занимает достойное место. Регион установил новый рекорд по строительству жилья. 1 миллион 183 тысячи квадратных метров. Это больше 12 тысяч квартир. И это результат работы всех представителей отрасли. Сергей Кузнецов- в профессии уже 33 года. И прощаться с ней не собирается.Сергей Кузнецов, сварщик:- Не сидишь на одном месте. 1 дом сделал, потом другой. И я работаю в городе Владимире, во всех районах. Работали в Москве, Муроме, Коврове. Интересная работа.От имени губернатора Александра Авдеева коллег поздравил куратор строительной сферы- замглавы региона Сергей Волков. По темпам строительства- и это итоги 2022-ого- у области "золото" Центрального Федерального округа. Вводят в строй и большое количество новых социальных объектов. Развивается ипотека. За первые полгода 23-его жилищные условия смогли улучшить почти 4 тысячи семей.Сергей Волков, заместитель губернатора Владимирской области:- За словами "Строители региона" стоит более 50 тысяч специалистов строительной специальности. Проектировщиков, архитекторов, отраслевых органов исполнительной власти всех уровней. Выражаю всем строителям региона огромную благодарность за ваш труд, за ваш вклад в развитие Владимирской области.За свой созидательный труд строители Владимирской области отмечены наградами. От правительства региона и Законодательного Собрания. Задача, поставленная Александром Авдеевым- планку не снижать. Ежегодно вводить не менее миллиона квадратных метров. За 6 месяцев этого года сдали 15 многоквартирников, свыше двух тысяч индивидуальных жилых домов. Большую стройку сейчас напоминает и сам Владимир. Здание театра драмы, реставрация Золотых ворот, корпус медицинского факультета- первый в истории региона. И эти объекты- действительно лицо областной столицы.Мария Платанюк "Вести-Владимир".