День города посетило более пяти тысяч человек, но не все остались довольны.

День города посетило более пяти тысяч человек, но не все остались довольны.Древняя столица нашего государства отметила своё 999-летие. Дата, конечно, не круглая, но впечатляющая. С утра на главных площадях Суздаля было не протолкнуться. По подсчётам властей, праздник в Суздале собрал более пяти тысяч туристов.Точки вдохновенияЖелающие могли сыграть в мини-футбол, пробежать на время, сплести игрушку на память или попробовать себя в гончарном искусстве.Юрий Анатольевич приехал из Твери. Мужчина при­знаётся, что, узнав о празднике в городе-музее, решил там побывать. Приехал не с пустыми руками. С собой у ремесленника с 10-летним стажем основной инструмент – гончарный круг.– По образованию я конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры. Но, когда переехал в деревню, появилось свободное время. Искал, чем заняться. И нашёл, – говорит он.Из желающих сваять своими руками крынку, миску или вазочку выстраивается очередь, ведь мастер-класс Юрий Анатольевич даёт совершенно бесплатно.Художник из Ивановской области Александр Платонов написал в Суздале немало картин и отыскал здесь свои места для вдохновения.– Есть несколько точек, с которых город виден как на ладони. Одно из них находится как раз за Торговыми рядами – это смотровая площадка. И зимние, и летние пейзажи оттуда получаются просто великолепные, – признаётся собеседник.Делать и делать!Пейзаж в городе меняется с каждым днём: в преддверии круглой даты местные и областные чиновники затеяли большой ремонт. К 1000-летию Суздаля необходимо облагородить внешний облик зданий и сооружений в исторической части города, а также, как говорят власти, «подготовить объёмно-пространственные решения для дальнейшего применения на основных точках притяжения туристов» и продумать масштабную культурную программу.В общем, дел ещё много. И они в самом разгаре. Поэтому туристы то и дело натыкаются на красно-белые ленты, огораживающие перекопанные участки. А к некоторым объектам сейчас и вовсе не подойти: они покрыты строительными лесами... Как колокольня Ризоположенского монастыря.Но это временные неудобства, обещают власти. Совсем скоро реконструируют Торговые ряды, в городе появятся новая школа на 1200 мест, модернизированные спортивные площадки. Обновлённый облик получат улицы Ленина, Лебедева, Кремлёвская и Варганова.А буквально через полторы-две недели введут в эксплуатацию мост на въезде со стороны Владимира.Мнение экспертаВ числе пяти тысяч и гости из города-побратима Докучаевска – одиннадцать детей. В Суздаль их привезли накануне торжества.Руслан Долбачёв, первый заместитель главы администрации г. Докучаевска:– Конечно же, детям понравилось всё. Они катались на речном трамвайчике, посетили храмы и соборы, нас сопровождал гид, который давал интересную доступную, понятную информацию.В темуНе за городами и День города Владимира. В этом году его будут отмечать все выходные –2 и 3 сентября. Но основные мероприятия проведут в субботу.Как рассказали в мэрии, торжественное открытие состоится в полдень на Соборной площади. В 14 часов на сцену выйдут детские коллективы, а в 18:00 начнётся большой праздничный концерт с участием местных и приглашённых артистов.Не забыла администрация и про сквер «Липки»: с 12:00 до 18:00 там пройдёт ежегодный фестиваль национальных культур и традиций «Многоликий Владимир» (6+).Фейерверк, к слову, тоже запустят 2 августа. Правда, с площадкой пока не определились.В воскресенье горожанам предлагают переместиться в Загородный парк. Там всех ждёт историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» (6+). Будут работать тематические площадки.