День города посетило более пяти тысяч человек, но не все остались довольны.
День города посетило более пяти тысяч человек, но не все остались довольны.
Древняя столица нашего государства отметила своё 999-летие. Дата, конечно, не круглая, но впечатляющая. С утра на главных площадях Суздаля было не протолкнуться. По подсчётам властей, праздник в Суздале собрал более пяти тысяч туристов.
Точки вдохновения
Желающие могли сыграть в мини-футбол, пробежать на время, сплести игрушку на память или попробовать себя в гончарном искусстве.
Юрий Анатольевич приехал из Твери. Мужчина признаётся, что, узнав о празднике в городе-музее, решил там побывать. Приехал не с пустыми руками. С собой у ремесленника с 10-летним стажем основной инструмент – гончарный круг.
– По образованию я конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры. Но, когда переехал в деревню, появилось свободное время. Искал, чем заняться. И нашёл, – говорит он.
Из желающих сваять своими руками крынку, миску или вазочку выстраивается очередь, ведь мастер-класс Юрий Анатольевич даёт совершенно бесплатно.
Художник из Ивановской области Александр Платонов написал в Суздале немало картин и отыскал здесь свои места для вдохновения.
– Есть несколько точек, с которых город виден как на ладони. Одно из них находится как раз за Торговыми рядами – это смотровая площадка. И зимние, и летние пейзажи оттуда получаются просто великолепные, – признаётся собеседник.
Делать и делать!
Пейзаж в городе меняется с каждым днём: в преддверии круглой даты местные и областные чиновники затеяли большой ремонт. К 1000-летию Суздаля необходимо облагородить внешний облик зданий и сооружений в исторической части города, а также, как говорят власти, «подготовить объёмно-пространственные решения для дальнейшего применения на основных точках притяжения туристов» и продумать масштабную культурную программу.
В общем, дел ещё много. И они в самом разгаре. Поэтому туристы то и дело натыкаются на красно-белые ленты, огораживающие перекопанные участки. А к некоторым объектам сейчас и вовсе не подойти: они покрыты строительными лесами... Как колокольня Ризоположенского монастыря.
Но это временные неудобства, обещают власти. Совсем скоро реконструируют Торговые ряды, в городе появятся новая школа на 1200 мест, модернизированные спортивные площадки. Обновлённый облик получат улицы Ленина, Лебедева, Кремлёвская и Варганова.
А буквально через полторы-две недели введут в эксплуатацию мост на въезде со стороны Владимира.
Мнение эксперта
В числе пяти тысяч и гости из города-побратима Докучаевска – одиннадцать детей. В Суздаль их привезли накануне торжества.
Руслан Долбачёв, первый заместитель главы администрации г. Докучаевска:
– Конечно же, детям понравилось всё. Они катались на речном трамвайчике, посетили храмы и соборы, нас сопровождал гид, который давал интересную доступную, понятную информацию.
В тему
Не за городами и День города Владимира. В этом году его будут отмечать все выходные –
2 и 3 сентября. Но основные мероприятия проведут в субботу.
Как рассказали в мэрии, торжественное открытие состоится в полдень на Соборной площади. В 14 часов на сцену выйдут детские коллективы, а в 18:00 начнётся большой праздничный концерт с участием местных и приглашённых артистов.
Не забыла администрация и про сквер «Липки»: с 12:00 до 18:00 там пройдёт ежегодный фестиваль национальных культур и традиций «Многоликий Владимир» (6+).
Фейерверк, к слову, тоже запустят 2 августа. Правда, с площадкой пока не определились.
В воскресенье горожанам предлагают переместиться в Загородный парк. Там всех ждёт историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» (6+). Будут работать тематические площадки.