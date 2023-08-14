Светлана Пантюхина, руководитель управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и...

Светлана Пантюхина, руководитель управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям рассказала о фитосанитарном состоянии регионаВ Россельхознадзоре обеспокоены фитосанитарным состоянием территорий Владимирской области. Пагубная флора и фауна региона стала заметно богаче. Здесь и бактериальные инфекции плодовых растений, и сорняки, и насекомые-вредители. Какие из них наиболее опасны? Что показывают мониторинги? И ждать ли нашествия гусениц непарного шелкопряда следующим летом? Поговорили с руководителем управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Светланой Пантюхиной.