Тильда из владимирского приюта Валента хочет обрести новый дом И в завершении выпуска рубрика...

Тильда из владимирского приюта "Валента" хочет обрести новый домИ в завершении выпуска рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые по разным причинам остались одиноки, но очень хотят обрести постоянный дом.Телефон волонтёра: +7 (904)-651-08-60Тильде 4 месяца. Прежние хозяева обрекли щенка на смерть: выбросили около оживлённой дороги. Но Тильда выжила. Теперь для того, чтобы называться счастливой собакой, ей не хватает только любящего человека. Привита, обработана, имеет свой ветеринарный паспорт. С щенком можно познакомиться в приюте "Валента". Информация по телефону на экране и в сообществе приюта ВКонтакте.