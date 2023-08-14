Трагический инцидент во Владимирской области: в посёлке Муромцево утонули женщина и ребёнок. Это...

Трагический инцидент во Владимирской области: в посёлке Муромцево утонули женщина и ребёнок.Это подтвердили в «Службе гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».Трагедия произошла днём 13-го августа (в минувшее воскресенье) на небольшом водоёме, расположенном между районным центром и поселком Муромцево.В «Службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» уточняют:«… Трагедия произошла в Муромцево (Судогодском районе). В пруду Галанинские ямы утонула женщина с ребёнком. На месте происшествия работали спасатели первой дежурной смены АСС. Галанинские ямы — популярное место отдыха судогодцев, особенно жителей микрорайона Красный Химик. Официально купание в этом водоёме запрещено».По факту случившегося правоохранительными органами проводится проверка. Детали случившегося уточняются.Фото: https://vk.com/sgo33