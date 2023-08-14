Пожар случился в деревне Софроново на улице Центральной. К моменту прибытия спасателей оба дома уже полыхали по всей площади. Сообщение о пожаре поступило в МЧС около половины восьмого

Пожар случился в деревне Софроново на улице Центральной. К моменту прибытия спасателей оба дома уже полыхали по всей площади. Сообщение о пожаре поступило в МЧС около половины восьмого вечера 13 августа. На место выехали спасатели. Им удалось оперативно ликвидировать пожар на площади 144 квадратных метра. Для этого на месте работали 15 человек личного состава и