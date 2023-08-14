В деревне Сафроново Владимирской области дотла сгорели два частных жилых дома Вечером 13 августа...

В деревне Сафроново Владимирской области дотла сгорели два частных жилых домаВечером 13 августа 2023 года в деревне Сафроново Меленковского района произошел крупный пожар. По приезду спасателей было зафиксировано горение двух частных жилых домов, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Из-за несвоевременного обращения в пожарную службу, наблюдалось открытое горение по всей площади (144 квадратных метров). Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники,15 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Напомним, в случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного)Фото: МЧС России по Владимирской области