В Камешково продолжается строительство путепровода Строительство путепровода в Камешково в...

В Камешково продолжается строительство путепроводаСтроительство путепровода в Камешково в середине пути. На техническое состояние объекта пожаловались жители в ходе Прямой линии с губернатором. Глава региона взял ситуацию под личный контроль. Ремонт дорог в самом городе завершён на трёх улицах. Репортаж Марии Городской.- Производятся работы по уплотнению фундамента под опорную часть с этой стороны, и с этой.Виталий Жданов, начальник участка, показывает план работ. Мост, построенный в 1957-м, ремонтировали только косметически. Сама конструкция устарела ,её габариты неактуальны. В настоящее время строители в середине пути. Через считанные дни они начнут заливать основание фундамента.Виталий Жданов, начальник участка:- Они будут послойно засыпаться. То есть подали плиту ФБС, ряд собрался и уже непосредственно засыпка идёт. Это фундаментная плита, усиленная, в которую уже влиты, можно сказать, вот такие полотна Тенсар.Путепровод - важное связующее звено дорожной инфраструктуры: мост делит Камешково на две части - северную и южную. Стоимость контракта - почти сто миллионов. Мост станет шире на два метра. Предусмотрены пешеходные части. Окончание строительства запланировано на 1-декабря этого года.Сергей Челедков, замначальника управления ЖКХ администрации Камешковского района:- Потому как для граждан это пока очень стеснённые условия. У нас ближайший объезд грузового транспорта находится в 24-х километрах отсюда, а для легкового транспорта организован проезд под железной дорогой, под самим путепроводом.Серьёзная дорожная перезагрузка произошла и в самом Камешково. На ремонт выделили 23 миллиона рублей. Три обновлённых улицы - Карла Либкнехта, Дорофеичева и Свердлова. Ровное покрытие уже оценили молодые родители.Екатерина Харитонова, Владимир Харитонов:- Очень удобно. Наконец-то сделали съезд удобный, очень хорошо, ровно. Можно кататься. Особенно вот в тех крах, там очень большие ямы были, очень опасно было детям кататься. Очень переживали за них. А сейчас - носятся на полной скорости.Раньше на улице Дорофеичева была проблема с ливнёвками, после каждого дождя - потоп.Сергей Челедков, замначальника управления ЖКХ администрации Камешковского района:- Изменили конструкцию автомобильной дороги. Она у нас стала одноуклонной, и мы по правой стороне сделали искусственный лоток водоотведения. Теперь вода у нас уходит в три отельных направления. Ливневые дожди недавние показали хорошее качество работ.На другие участки города тоже есть планы. В следующем году автомобилисты оценят новое покрытие дороги на въезде в Камешково со стороны Владимира.Мария Городская, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".