Кроме покушения на убийство, мужчину также обвинили в незаконном проникновении в жилище к другой его знакомой, сообщили в Следкоме. Установлено, что осужденный выпивал в компании знакомых, в
<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2023-v-kirzhache-sudili-muzhchinu-kotoryj-chut-ne-zarezal-zhenshhinu-za-to-chto-ona-pytalas-vyzvat-policiyu.html" target="_blank">В Киржаче судили мужчину, который чуть не зарезал женщину за то, что она пыталась вызвать полицию</a> - Кроме покушения на убийство, мужчину также обвинили в незаконном проникновении в жилище к другой его знакомой, сообщили в Следкоме. Установлено, что осужденный выпивал в компании знакомых, в
[url=https://33live.ru/novosti/14-08-2023-v-kirzhache-sudili-muzhchinu-kotoryj-chut-ne-zarezal-zhenshhinu-za-to-chto-ona-pytalas-vyzvat-policiyu.html]В Киржаче судили мужчину, который чуть не зарезал женщину за то, что она пыталась вызвать полицию[/url] - Кроме покушения на убийство, мужчину также обвинили в незаконном проникновении в жилище к другой его знакомой, сообщили в Следкоме. Установлено, что осужденный выпивал в компании знакомых, в