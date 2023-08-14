Кроме покушения на убийство, мужчину также обвинили в незаконном проникновении в жилище к другой его знакомой, сообщили в Следкоме. Установлено, что осужденный выпивал в компании знакомых, в

Кроме покушения на убийство, мужчину также обвинили в незаконном проникновении в жилище к другой его знакомой, сообщили в Следкоме. Установлено, что осужденный выпивал в компании знакомых, в какой-то момент он начал вести себя агрессивно. Одна из женщин испугалась пьяного дебошира и попыталась вызвать полицию. В ответ 60-летний мужчина напал на потерпевшую с ножом и нанес