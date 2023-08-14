Ранее судимый фигурант похитил оставленный на пляже велосипед, но продать его так и не смог.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Ковровского района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».Установлено, что в июле, находясь на пляже около одного из водоемов в Ковровском районе, обвиняемый обратил внимание на оставленный кем-то велосипед. Убедившись, что рядом никого нет, мужчина уехал на нем.Похищенный транспорт он пытался продать прохожим, но покупателей не нашел, поэтому оставил велосипед на улице. Там его увидел другой местный житель. Чтобы найти хозяина, сознательный гражданин выставил фотографию велосипеда в социальный сети, и ее увидел владелец.К тому моменту потерпевший уже успел обратиться в полицию, оценив ущерб в 14 500 рублей. Полицейские оперативно задержали злоумышленника, ранее судимого за совершение аналогичных преступлений. Велосипед возвращен владельцу.Фигурант свою вину признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.