Чужие велосипеды злоумышленники перекрашивали и разбирали на запчасти.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Муромский» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнего и 22-летнего местных жителей, подозреваемых в совершении краж двухколесного транспорта из подъездов жилых домов в городе Муроме.Заявления от потерпевших поступили в дежурную часть районного отдела полиции в июне и в начале августа.Сотрудниками полиции установлено, что, находясь в подъезде жилого дома на улице Северная, злоумышленники, воспользовавшись тем, что велосипед не был зафиксирован замком, похитили его. В этот же день сообщники похитили еще один велосипед, который был пристегнут противоугонным тросом к столбу рядом с жилым домом по улице Кооперативной. Трос молодые люди перекусили ножницами для резки металла.Своего двухколесного транспортного средства лишилась и жительница улицы Экземплярского. Как и в предыдущем случае, фигуранты срезали трос и похитили велотранспорт, припаркованный на лестничной площадке.Своими действиями злоумышленники причинили местным жителям материальный ущерб на общую сумму более 37 000 рублей.Похищенные велосипеды молодые люди успели частично перекрасить и планировали использовать их в личных целях. Один из велосипедов молодые люди разобрали на запчасти, два других были изъяты сотрудниками полиции и в ближайшее время будут переданы законным владельцам.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.