На владимирской земле собрались юные художники со всех уголков страны и даже из-за рубежа.
На владимирской земле собрались юные художники со всех уголков страны и даже из-за рубежа.
Около 400 ребят из 30 регионов России, а также из Беларуси, Германии и Казахстана приехали в нашу область. Все они – участники межнационального пленэра юных художников «Земля любви, земля надежды», который стартовал 15 августа.
Земля любви и надежды
По задумке организаторов, мероприятие поможет будущим Репиным и Айвозовским не только передать своё восприятие окружающего мира, но и через совместное творчество укрепить дружбу между конфессиями.
Проект проведения пленэра в 2023 году стал своего рода волонтёрским. Активистов Межрегиональной молодёжной общественной организации «Дом Мира» и «Владимирского Евроклуба» поддержали студенты худграфа ВлГУ и неравнодушные люди.
На протяжении шести дней ребят будут вдохновлять виды Владимира, Киржача, Мурома, Суздаля, Боголюбова. Впервые в этот список внесли Киржач. Помимо знакомства с необычными местными локациями, участники побывают на местах гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.
Также в насыщенной программе пленэра – мастер-классы профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга, научно-методическая конференция «Кардовские чтения», а также пять творческих конкурсов.
Русская провинция
Незадолго до приезда молодых дарований в посёлке Краснознаменский Камешковского района в 11-й раз под открытым небом собрались опытные художники. Локацию выбрали неслучайно: здесь родина великого графика и гения кисти Бориса Французова.
Больше недели художники работали в разных техниках, каждый в своей манере и с разными материалами, в разных форматах, но очень плодотворно.
Импровизированный вернисаж создали прямо возле Дома культуры. Зрителей впечатлило количество потрясающих произведений, которые появились на холсте за столь короткий срок.
А сами деятели искусства признают, что подобные пленэры позволяют не просто создать картины, но ещё поделиться опытом и душевными впечатлениями.
Мнение эексперта
Представитель Межрегиональной молодёжной общественной организации «Дом Мира»:
– Такая активность свидетельствует о том, что идеи и традиции пленэра по-прежнему актуальны и востребованы в творческом и педагогическом сообществе как регионов нашей страны, так и у наших партнёров в ближнем и дальнем зарубежье.