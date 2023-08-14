На владимирской земле собрались юные художники со всех уголков страны и даже из-за рубежа.

На владимирской земле собрались юные художники со всех уголков страны и даже из-за рубежа.Около 400 ребят из 30 регионов России, а также из Беларуси, Германии и Казахстана приехали в нашу область. Все они – участники межнационального пленэра юных художников «Земля любви, земля надежды», который стартовал 15 августа.Земля любви и надеждыПо задумке организаторов, мероприятие поможет будущим Репиным и Айвозовским не только передать своё восприятие окружающего мира, но и через совместное творчество укрепить дружбу между конфессиями.Проект проведения пленэра в 2023 году стал своего рода волонтёрским. Активистов Межрегиональной молодёжной общественной организации «Дом Мира» и «Владимирского Евроклуба» поддержали студенты худграфа ВлГУ и неравнодушные люди.На протяжении шести дней ребят будут вдохновлять виды Владимира, Киржача, Мурома, Суздаля, Боголюбова. Впервые в этот список внесли Киржач. Помимо знакомства с необычными местными локациями, участники побывают на местах гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.Также в насыщенной программе пленэра – мастер-клас­сы профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга, научно-методическая конференция «Кардовские чтения», а также пять творческих конкурсов.Русская провинцияНезадолго до приезда молодых дарований в посёлке Краснознаменский Камешковского района в 11-й раз под открытым небом собрались опытные художники. Локацию выбрали неслучайно: здесь родина великого графика и гения кисти Бориса Французова.Больше недели художники работали в разных техниках, каждый в своей манере и с разными материалами, в разных форматах, но очень плодотворно.Импровизированный вернисаж создали прямо возле Дома культуры. Зрителей впечатлило количество потрясающих произведений, которые появились на холсте за столь короткий срок.А сами деятели искусства признают, что подобные пленэры позволяют не просто создать картины, но ещё поделиться опытом и душевными впечатлениями.Мнение эекспертаПредставитель Межрегиональной молодёжной общественной организации «Дом Мира»:– Такая активность свидетельствует о том, что идеи и традиции пленэра по-прежнему актуальны и востребованы в творческом и педагогическом сообществе как регионов нашей страны, так и у наших партнёров в ближнем и дальнем зарубежье.