Находясь в подпитии, ранее судимый фигурант стал высказывать претензии своему брату. Конфликт двух мужчин закончился госпитализацией для одного и задержанием – для второго.

3 августа в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение мужчины с проникающим ножевым ранением в области груди.При выяснении обстоятельств получения травмы потерпевшим, полицейские установили, что накануне он находился в своей квартире, где проживает вместе с 40-летним ранее судимым братом. Родственники распивали спиртные напитки. На почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурант нанес своему брату ножевое ранение. Потерпевший смог дойти до квартиры соседей, которые вызвали скорую медицинскую помощь.Согласно заключению медиков, травмы причинили здоровью пациента тяжкий вред.Полицейские оперативно задержали подозреваемого, который дал признательные показания и раскаялся в содеянном.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении 40-летнего безработного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.