Трагедия произошла в поселке Муромцево. Вечером 13 августа прохожие заметили в пруду тело женщины. На берегу – детские вещи. Через некоторое время в водоеме обнаружили и тело шестилетнего

Трагедия произошла в поселке Муромцево. Вечером 13 августа прохожие заметили в пруду тело женщины. На берегу – детские вещи. Через некоторое время в водоеме обнаружили и тело шестилетнего ребенка. Очевидцы вызвали спасателей и полицию. В Следственном комитете уточнили, что трагедия случилась на пруду Галанинские ямы (по картам водоем находится в Судогде, но в пресс-релизе сообщают,