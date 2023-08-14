В Суздале пройдут концерты колокольных звонов, а также выступит Владимирский камерный хор. В древний город приедут лучшие звонари из разных регионов страны. 19 августа в 11 утра фестиваль

В Суздале пройдут концерты колокольных звонов, а также выступит Владимирский камерный хор. В древний город приедут лучшие звонари из разных регионов страны. 19 августа в 11 утра фестиваль откроет праздничный звон с колокольни Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Княжем дворе. Также в Суздале состоятся выступления Владимирского камерного хора (дирижер-Софья Кудрявцева) и Филармонической хоровой капеллы «Ярославия»