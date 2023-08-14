Участие в нем приняли начальник городского Управления МВД России, члены Общественного совета при УМВД, руководители финансовых и социальных учреждений, эксперты в области информационной безопасности и психологи.

9 августа в УМВД России по городу Владимиру состоялся круглый стол на тему «Методы противодействия телефонному мошенничеству – партнерство ради безопасности». В нем приняли участие начальник городского Управления МВД России полковник полиции Илья Исаченко, сотрудники владимирской полиции и члены Общественного совета при УМВД, представители надзорного ведомства, органов местного самоуправления, руководители финансово-кредитных учреждений, представители социальной сферы, эксперты в области информационной безопасности и психологи.Открывая круглый стол, Илья Исаченко проинформировал участников о том, что за 7 месяцев 2023 года в городе Владимире совершено более 900 преступлений с использованием IT-технологий. Обманным путем мошенники лишили жителей областного центра в общей сложности 360 миллионов рублей.Он отметил, что основным и решающим фактором увеличения количества преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, остается недостаточная цифровая грамотность населения, доверчивость и отсутствие бдительности, стремительное развитие информационных и компьютерных технологий и высокая изобретательность мошенников. С целью предупреждения такого рода преступлений полицейскими постоянно ведется профилактическая работа, разработаны информационные памятки, созданы медиаматериалы, направленные на информирование граждан о действиях мошенников. Налажено качественное взаимодействие с финансово-кредитными учреждениями и представителями сотовых компаний.Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Анастасия Манькова добавила, что в рамках профилактического взаимодействия с банковским сектором с начала этого года пресечены 140 попыток перевода денежных средств на сторонние счета. Таким образом удалось уберечь в общей сложности более 80 миллионов рублей, которые граждане должны были перевести аферистам.Спикеры обсудили актуальные мошеннические схемы, а также способы противодействия им. Присутствующий эксперт в области информационной безопасности напомнил о соблюдении цифровой гигиены в целях минимизации риска утечки персональных данных: регулярная семена паролей, шифровка сообщений и, конечно, блокировка незнакомых ссылок и файлов сомнительного происхождения.Руководители ведущих финансовых учреждений региональной столицы отметили, что в настоящее время накоплен значительный опыт работы по взаимодействию кредитных организаций и полиции. Менеджеры банков имеют возможность оперативной связи с сотрудниками полиции при возникновении каких-либо подозрительных ситуаций.Участники круглого стола сошлись во мнении, что для предупреждения подобных преступлений необходима постоянная профилактическая информационная работа среди населения. В качестве положительного примера такой деятельности заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру Виктория Туркова привела проводимую общественниками и полицейскими акцию «Распознай мошенничество», в ходе которой ее организаторы напрямую общаются с покупателями крупных торговых центров и клиентами банков, банкоматы которых расположены в гипермаркетах.В ходе круглого стола рассмотрели новые форматы взаимодействия с целью информирования населения о схемах мошенничества, в том числе, с использованием возможностей финансово-кредитных учреждений, МФЦ, органов местного самоуправления. Начальник УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Илья Исаченко отметил необходимость консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления и банковской системы с целью предупреждения и пресечения таких противоправных деяний. Каждый должен максимально задействовать все свои возможные ресурсы.