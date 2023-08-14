Еще один утонувший за минувшие выходные. 30-летний мужчина утонул в Малыгинском карьере в эту субботу. Известно, что перед своим последним купанием погибший выпил. О трагедии рассказал

Еще один утонувший за минувшие выходные. 30-летний мужчина утонул в Малыгинском карьере в эту субботу. Известно, что перед своим последним купанием погибший выпил. О трагедии рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. Его коллеги вытаскивали тело утонувшего из воды. Сообщение о происшествии поступило спасателям в первой половине дня 12 августа. Погибшему мужчине было 30 лет, он отдыхал и