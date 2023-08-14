В Юрьев-Польском планируют обустроить кемпинг для жителей и туристов. В Юрьеве-Польском на...

В Юрьев-Польском планируют обустроить кемпинг для жителей и туристов.В Юрьеве-Польском на территории заводского стадиона "Спартак" планируют обустроить кемпинг для жителей и туристов. Об этом сообщают в пресс-службе местного самоуправления.В планах - зоны для автокемпинга, вместимостью от 4-х до 6-и домов на колёсах, установка домиков для проживания в модном "треугольном" стиле А-фрейм с утеплением, что позволит оставаться в них круглый год, появится зона для шашлыков, а в существующем административном здании обустроят комнаты для отдыха и кухни. Для активного отдыха предусмотрены футбольное поле и волейбольная площадка.